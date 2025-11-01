Atrapan a panameño sospechoso de distribuir material de abuso sexual infatil

Un hombre, sospechoso de distribuir material de abuso sexual infantil, fue aprehendido por la Policía Nacional, en la provincia de Coclé, a través de la ‘Operación Laredo’.

La entidad policial informó que dicha aprehensión fue efectiva por unidades policiales de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), en asocio con la Fiscalía Metropolitana de Atención Primaria, quienes decomisaron un equipo tecnológico el cual arrojó en la inspección, mantener material de abuso sexual de menores de edad.

Además, se recibió la colaboración de autoridades de Estados Unidos.

Las investigaciones contra esta persona dieron inicio en enero del 2025, cuando homólogos de la Oficina de Investigaciones (HSI) por sus siglas en inglés, reciben información de publicaciones de un ciudadano panameño en sitios de web oscura utilizadas para la explotación infantil en línea.

La cooperación internacional es crucial para proteger a las víctimas de abuso sexual infantil y brindarles apoyo y justicia, por lo que, las autoridades panameñas trabajan para identificar a las víctimas y brindarles la atención y el apoyo necesario.