Arzobispo José Domingo Ulloa envía emotivo mensaje de respaldo a la Selección Nacional de Fútbol

En un emotivo mensaje emitido este sábado 27 de junio de 2026, Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo Metropolitano de Panamá, extendió un profundo agradecimiento a la Selección Nacional de Fútbol por su entrega, valentía y pasión durante su reciente participación competitiva.

A pesar de que el resultado final no permitió al onceno istmeño avanzar a la siguiente ronda, la máxima autoridad de la Iglesia católica panameña resaltó el orgullo que siente el país por el desempeño del plantel, asegurando que jugaron con el nivel de un equipo mundialista.

“Gracias por representar a Panamá con entrega, valentía y pasión. Sabemos que el resultado no era el que todos soñábamos y que no fue posible avanzar a la siguiente ronda, pero eso no disminuye el orgullo que sentimos por ustedes, porque jugaron con el nivel de un equipo mundialista”, aseguró Ulloa.

Asimismo, destacó que “en el deporte, como en la vida, hay victorias que se celebran y derrotas que enseñan. Ustedes nos recordaron que llevar la camiseta de Panamá significa luchar hasta el último minuto, creer cuando parece difícil y nunca dejar de intentarlo. El pueblo panameño sigue caminando con ustedes. Porque el verdadero orgullo no nace solo de los triunfos, sino del compromiso, del esfuerzo y del amor con que se defiende a la patria”.

Finalmente, el líder religioso instó: “Levanten la cabeza. Lo mejor siempre está por construirse. Gracias por hacernos soñar, por unir al país y por demostrar que Panamá tiene una selección con corazón, carácter y mucho futuro. ¡Seguimos orgullosos de ustedes! ¡Vamos, Panamá!”