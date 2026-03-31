Arrestan en Panamá a Joël Soudron, uno de los narcotraficantes más buscados en Francia

Joël Soudron, uno de los narcotraficantes franceses más buscados, fue detenido en Panamá y los trámites diplomáticos para solicitar su extradición están en curso, informaron autoridades de ambos países.

Soudron, de 46 años, originario de Guadalupe, era buscado en el marco de un caso de tráfico de cocaína en contenedores, una investigación a cargo de la Jurisdicción Interregional Especializada (JIRS) de París, dijo este martes la fiscal de París, Laure Beccuau.

El detenido es sospechoso de haber participado en una trama descubierta el 18 de noviembre de 2011, cuando en un control en el puerto francés de Le Havre se descubrió un cargamento de 231 kg de cocaína proveniente de Guadalupe, un territorio francés en el Caribe.

La policía panameña informó en un comunicado que Soudron fue detenido en el paseo marítimo de Ciudad de Panamá con “un carné de migración con información falsa”.

Soudron es descrito por los investigadores como “muy discreto” y “reflexivo”, con una “superficie financiera desmesurada”, indicó la policía panameña.

La nota añade que Soudron fue detenido en 2016 en Malí y encarcelado para cumplir una pena de seis años de prisión por otro caso en Francia. Sin embargo, en 2018 aprovechó un permiso de salida para escapar.