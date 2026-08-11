Arrestan al exdirector de la DGI Publio De Gracia

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción, ejecutó ayer la Operación Cuestor, mediante la cual fueron aprehendidas dos personas, entre ellas el exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio Público, la investigación guarda relación con una presunta lesión patrimonial de B/.724,682.39 en perjuicio del Estado.

El operativo contó con el apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional, como parte de las diligencias adelantadas por las autoridades para esclarecer los hechos.

Cabe resaltar que, de acuerdo a fuentes oficiales, al momento del allanamiento De Gracia, este se encontraba con su pareja, misma que también fue detenida.

El sector empresarial se pronuncia ante el caso

La aprehensión de De Gracia ocurre en un contexto de cuestionamientos e investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en la DGI durante las últimas semanas, situación que también ha generado pronunciamientos desde el sector empresarial.

La expresidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Giulia De Sanctis, sostuvo que “las investigaciones por presuntas irregularidades en la Dirección General de Ingresos (DGI) deben impulsar una profunda transformación de la administración tributaria, con mayor independencia, controles robustos y una gestión moderna que fortalezca la confianza ciudadana”.

En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría Pino, recientemente señaló que “desde el sector empresarial se propone reforzar la cultura de integridad, mediante programas de cumplimiento, códigos de ética aplicados, canales seguros de denuncia, controles cruzados, trazabilidad digital y consecuencias efectivas ante posibles irregularidades”.