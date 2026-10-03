Arrestan a joven por presunta venta de brownies con marihuana cerca de escuela en La Chorrera

Un hombre de 19 años quedó detenido provisionalmente por su presunta vinculación con la venta de sustancias ilícitas en los alrededores de un centro educativo en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

La medida fue lograda por la Fiscalía Especializada de Delitos Relacionados con Drogas de Panamá Oeste, tras una audiencia de solicitudes múltiples.

Según las investigaciones, el hecho ocurrió el 30 de septiembre de 2026, cuando la Fiscalía, en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), realizó tres operativos como parte de la operación denominada “Loky”.

Durante las diligencias se logró la aprehensión del ciudadano, quien presuntamente se dedicaba a la venta de brownies que contenían marihuana en inmediaciones del plantel educativo.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de desarrollar investigaciones objetivas y transparentes, y de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia en los casos que corresponda.