Arquidiócesis: David Cosca “se encuentra en condición de presbítero jubilado”

La Arquidiócesis de Panamá aclaró que el presbítero David Cosca Restrepo no se encuentra suspendido del ejercicio del ministerio sacerdotal, ni pesa sobre él impedimento canónico alguno que le prohíba la celebración de la Eucaristía u otros actos propios del orden sagrado, conforme a la disciplina vigente de la Iglesia.

La institución explicó que el padre Cosca ha cumplido los 75 años de edad, límite establecido por el derecho eclesiástico para la presentación de la renuncia a los oficios pastorales ordinarios (cf. can. 538 §3 CIC).

En consecuencia ha cesado en el ejercicio activo de sus responsabilidades pastorales y se encuentra en condición de presbítero jubilado, por lo que no desempeña actualmente oficio eclesiástico alguno y no tiene encomendada responsabilidad pastoral, administrativa o de representación institucional dentro de la Arquidiócesis de Panamá.

La Iglesia detalló que la presencia del presbítero en una peregrinación constituye un acto de carácter estrictamente personal, realizado en el ejercicio de su libertad individual como sacerdote. Dicha actividad no implica una misión canónica, encargo pastoral ni representación oficial de la Arquidiócesis de Panamá.