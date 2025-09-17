Archivan queja contra el alcalde Mizrachi

La Procuraduría de la Administración ha ordenado el cierre definitivo de una investigación preliminar contra el alcalde del Distrito de Panamá, Mayer Mizrachi Matalón. La decisión, contenida en la Resolución No. PA/DS-008-2025, archiva una queja administrativa presentada por presuntas irregularidades en un proceso sancionatorio.

La queja, relacionada con la empresa James Winthop Lassiter, Inc., fue desestimada después de que la Procuraduría confirmara, basándose en un informe del Municipio, que las restricciones impuestas a la empresa habían sido levantadas y que su Aviso de Operaciones se encontraba vigente. Esta verificación determinó que no existían motivos para continuar con la investigación.

La resolución, que es de estricto cumplimiento y no admite recurso, ordena el cierre del expediente y agota el proceso administrativo. Copias del documento serán entregadas tanto al alcalde Mizrachi como al denunciante.

Con esta decisión, la Alcaldía de Panamá reafirma su compromiso con la transparencia, el debido proceso y la correcta aplicación de la ley en todos sus procedimientos.