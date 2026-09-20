ARAP refuerza vigilancia pesquera con nuevo puesto modular en Puerto Mensabé

La Autoridad de los Recusos Acuáticos de Panamá (ARAP), informó que inauguró en Puerto Mensabé de Los Santos un Puesto Modular destinado a fortalecer labores de inspección, vigilancia y control con trazabilidad pesquera.

Mediante una nota de prensa la ARAP señaló que este puesto contribuirá grandemente a combatir la pesca ilegal en esta región del país, lo cual permitirá un mejor seguimiento, supervisión y manejo de las actividades relacionadas con los recursos acuáticos de la Zona.

El subadministrador general de ARAP, Gerardo Irimia indicó que de esta manera “estamos acercando la institución con los pescadores, manteniendo un trabajo armónico entre todos, que va a resultar en el éxito al combate contra la pesca ilegal”.

El secretario general de ARAP, Víctor Tam sostuvo que sólo en esa zona se beneficiarán 200 pescadores y sus familias y cerca de mil personas de manera indirecta. La obra, aseguró, es una muestra del compromiso del gobierno nacional y de la ARAP para fortalecer y apoyar la actividad pesquera en una de las zonas más estratégicas de la provincia de Los Santos.

La directora regional de ARAP de Los Santos, Nixia Pinto dijo que para ella es un honor recibir a todos los pescadores que desembarcan en Puerto Mensabé y que este modular será de gran apoyo para ellos “a quienes les extenderemos la mano directa en lo que signfica el desembarque pesquero, toma de desembarque, zarpes y lo que conlleva los recursos acuáticos de Panamá”.