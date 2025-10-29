Aprueban en segundo debate proyecto ley que busca evitar desperdicio de alimentos

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles, 29 de octubre, el segundo debate el proyecto ley 396, que busca prevenir la pérdida de alimentos y promoverá la seguridad alimentaria, reduciendo el desperdicio de alimentos aprovechables. La iniciativa fue aprobada por 50 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El proyecto ley 396, promovido por el H.D. Ariel Vallarino, crea un marco legal que permitirá a los comercios la donación de alimentos seguros después de su fecha de venta, en lugar de destruirlos al introducir “la tabla de vida útil”, una herramienta científica utilizada por varios países, como Estados Unidos de América, Reino Unido, Francia, entre otros.

Diversas entidades como el Banco de Alimentos de Panamá y la Iglesia Católica se han mostrado a favor del proyecto ley que impulsa Vallarino en la Asamblea Nacional de Diputados, pues se promueve una política nacional que genera sensibilización social y viabilidad práctica para consolidar el papel de la donación como solución a la lucha contra el hambre en nuestro país.

Se espera que los próximos días se pase a tercer debate y lo ratifique el Ejecutivo.