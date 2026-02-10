Aprehenden a tres funcionarios por presunto peculado millonario

Tres exfuncionarios de la Junta Comunal de Amelia Denis de Icaza, en San Miguelito, fueron aprehendidos por un presunto caso de peculado relacionado con fondos del Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS) durante el periodo 2019-2024. Estos recursos habían sido asignados por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) para obras sociales.

Un informe de auditoría emitido por la Contraloría General de la República —referente al manejo de los fondos recibidos, los desembolsos efectuados y los bienes de la Junta Comunal— reveló un monto de consideración en perjuicio del Estado. Según informó el Ministerio Público en un comunicado, esto se traduce en una lesión patrimonial al Tesoro Nacional por un total de B/.5,585,650.36.

Esta acción se desarrolló en conjunto con la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional y está vinculada a una lista de donaciones y apoyos económicos para supuestas ayudas sociales. Asimismo, la fiscalía investiga a varias empresas que habrían recibido contratos sin haber cumplido con las obras o servicios pactados.

Hasta el momento, este operativo contra el manejo irregular de los fondos de descentralización ha resultado en la imputación de 13 exrepresentantes de corregimiento y 11 extesoreros.