Aprehenden a 229 personas en 24 horas bajo el “Plan Firmeza”

La Policía Nacional (PN) de Panamá informó este viernes, 28 de noviembre, sobre los resultados de una intensa jornada de seguridad, en la cual lograron la aprehensión de 229 personas en todo el territorio nacional durante las últimas 24 horas, como parte de la ejecución del “Plan Firmeza”.

En un comunicado explicaron que, del total de detenidos, la mayoría (150 individuos) fueron aprehendidos por oficio judicial (órdenes de captura pendientes). Adicionalmente, 44 personas fueron detenidas por faltas administrativas, 22 capturadas en flagrancia cometiendo delitos, y se realizaron 13 aprehensiones relacionadas con el tráfico de sustancias ilícitas (11 por microtráfico y dos por narcotráfico).

Como parte de las acciones operacionales, las unidades policiales ejecutaron 80 diligencias de allanamiento que culminaron con importantes decomisos. Entre los bienes incautados se encuentran 10 armas de fuego junto con 576 municiones, además de 374 paquetes de droga. También recuperaron seis vehículos y confiscaron un total de B/. 2,697.85 en efectivo, presumiblemente vinculado a actividades delictivas.

En el ámbito de la seguridad vial, la Dirección Nacional de Tránsito impuso 1,157 boletas en el periodo de 24 horas. Las infracciones más comunes fueron el exceso de velocidad (132 multas), el uso de luces no adecuadas (34) y el uso de celular al conducir (13). Dieciocho conductores fueron sancionados por licencias vencidas y tres por embriaguez comprobada. Como medida correctiva, 53 vehículos fueron remolcados con grúa por diversas causas.