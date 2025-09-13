Aprehenden a 226 personas en las últimas 24 horas

En las últimas 24 horas, la Policía Nacional informó de la detención de 226 personas, de las cuales 178 fueron por oficio, 32 por faltas administrativas, 12 en flagrancia, tres por microtráfico y uno por narcotráfico, operativos en el marco del Plan Firmeza.

Se realizaron 98 diligencias de allanamiento, según la autoridad y se decomisaron 17 paquetes de droga, la suma de 793 dólares, dos armas de fuego, 106 municiones, 70 carrizos, dos sobrecitos y dos bolsas con un polvo blanco, además de dos bolsitas y dos bolsas con hierba seca. También se recuperó un vehículo con denuncia de hurto.

En materia de tránsito, el reporte policial destaca que se colocaron 965 infracciones, 126 fueron por exceso de velocidad, 76 por luces no adecuadas, 17 por licencia vencida, siete por embriaguez comprobada, siete por hablar por celular y cinco por aliento alcohólico. Se removieron 40 vehículos en grúa por diversas causas.