APM Terminals confirma estar dispuesta a asumir la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal

La empresa APM Terminals confirmó que está dispuesta a asumir temporalmente la operación de las terminales de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), tras el anuncio del presidente José Raúl Mulino sobre las medidas de contingencia ante el fallo de inconstitucionalidad de los contratos con Panama Ports Company.

“APM Terminals manifiesta que el ingreso para operar las terminales se hará cumpliendo todas las formalidades y el procedimiento establecido en la ley. Este solo podrá producirse luego de que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá sea ejecutoriada, un plazo que no depende de la empresa”, explicó la compañía en un comunicado.

La empresa aclaró que no es parte de los procesos legales en curso ni participa en decisiones sobre la estructura y administración futura, a corto o largo plazo, de los puertos de Balboa y Cristóbal. Asimismo, subrayó que cualquier acción que tome APM Terminals estará guiada por criterios técnicos, la integridad de la cadena de suministro y el interés público.

APM Terminals es un operador portuario independiente que presta servicios a las principales navieras del mundo y opera 60 terminales en 34 países.