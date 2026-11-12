Más de 35 empresas en ExpoMinera 2026

Más de 35 empresas de la industria minera a nivel mundial se darán cita en la séptima edición de la ExpoMinera Internacional 2026, que se realizará del 18 al 20 de noviembre, organizada por la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA).

El evento, consolidado como la principal plataforma de negocios mineros de la región, reunirá en un mismo espacio a empresas mineras, proveedores de bienes y servicios, inversionistas, gobiernos y organismos internacionales para generar oportunidades de negocio, inversión y cooperación.

En esta edición, la feria busca fortalecer la integración entre los actores de la cadena de valor y posicionar a Panamá como punto de encuentro estratégico dentro de las cadenas de suministro de minerales críticos, en un contexto global marcado por la creciente demanda vinculada a la transición energética.

La agenda apunta a facilitar el diálogo, impulsar la innovación y promover cadenas de suministro más resilientes, sostenibles y diversificadas.

Durante los tres días del evento se realizará una Rueda Internacional de Negocios entre empresas mineras y proveedores de bienes, servicios y tecnología, para generar nuevas oportunidades comerciales.