Antai notifica a más de 80 funcionarios de UNACHI por presunto nepotismo y tráfico de influencias

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) notificó este lunes, 22 de septiembre, a más de 86 funcionarios administrativos y docentes de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), en el marco de investigaciones por presunto nepotismo, tráfico de influencias y conflicto de interés, según difundieron medios locales.

Gabriel Santamaría, jefe de Asesoría Legal de la Antai, explicó en entrevista para TVN que se ha solicitado la aplicación de sanciones contra 32 de estos funcionarios. De este grupo, 19 enfrentan la recomendación de destitución, mientras que los otros 13 podrían recibir sanciones consistentes en la reducción de hasta el 50% de su salario.

Santamaría advirtió que no se divulgarán nombres ni cargos, debido a que los implicados tienen derecho a presentar reconsideraciones dentro del proceso administrativo.

No obstante, adelantó que “llevamos más de 60 personas notificadas por estas investigaciones seguidas a unos 86 funcionarios con expedientes iniciados en la Unachi”.