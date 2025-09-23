ANPEMUFA: “Recorte en el presupuesto del Minsa pone en riesgo la vida de 1.5 millones de personas”

La Asociación de Esclerosis Múltiple y Neuromielitis Óptica (ANPEMUFA) expresó, a través de un comunicado, que un recorte en el presupuesto del Ministerio de Salud (Minsa), “pone en riesgo la vida de 1.5 millones de personas”.

El gobierno ha propuesto un recorte de B/. 931 millones (23.9%) al presupuesto solicitado por el Ministerio de Salud, bajo la premisa de “responsabilidad fiscal”.

“Esta drástica reducción incluye un recorte del 70% destinado a medicamentos e insumos médicos”, agregaron de la ANPEMUFA.

Agregaron que, “esta decisión amenaza la continuidad y la calidad de los servicios de salud pública en todo el territorio nacional, en un contexto donde más de 1.5 millones de personas en Panamá carecen de cobertura de salud por parte de la Caja de Seguro Social”.

“Las consecuencias de esta medida se verán reflejadas en vidas que se pierden y tratamientos que se suspenden, deteriorando el sistema de salud a pasos agigantados”, añadieron en el escrito.

Por último, hicieron un llamado “urgente a las autoridades para que reconsideren esta decisión, prioricen la salud de la población y reconozcan que la salud pública es una inversión, no un gasto que se pueda recortar”.