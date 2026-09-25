Analizan impacto del cambio climático y definen prioridades

Los principales desafíos en la gestión de los recursos hídricos en Panamá, entre ellos la deforestación, la degradación de los ecosistemas, la contaminación de las fuentes de agua, la expansión desordenada del territorio y los efectos del cambio climático, incluido el fenómeno de El Niño, fueron analizados a fondo durante el Cuarto Encuentro Nacional de Comités de Cuencas Hidrográficas.

La actividad congregó a representantes de instituciones públicas, gobiernos locales, organizaciones ambientales, productores, academia y sociedad civil, bajo el lema “Fortaleciendo la Gobernanza del Agua”.

El evento reunió a delegados de los 44 Comités de Cuencas Hidrográficas, 43 de Subcuencas y 2 de Microcuencas del país, quienes compartieron experiencias sobre el manejo integrado de recursos, conservación de suelos, protección de bosques ribereños e investigación científica.

Durante la inauguración, el ministro encargado de Ambiente, Oscar Vallarino, destacó que las cuencas no son solo delimitaciones geográficas, sino “sistemas vivos, dinámicos e interdependientes que sostienen la vida y hacen posible el desarrollo del país”.

Vallarno enfatizó que la seguridad hídrica exige una responsabilidad compartida que trasciende al Gobierno central. “La seguridad hídrica no depende únicamente del Estado; es una responsabilidad compartida entre las comunidades, el sector privado, la academia, los gobiernos locales y cada ciudadano”, afirmó, abogando por mantener una participación activa y coordinada de todos los sectores vinculados a cada territorio.