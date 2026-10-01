Ampliación de Vía España sin fecha de inicio

A.rodríguez | El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que el proyecto de ampliación de la Vía España continúa en su etapa de desarrollo técnico y ambiental, mientras el consorcio encargado avanza en la elaboración de los planos definitivos de la obra.

De acuerdo con la entidad, actualmente se trabajan componentes como el diseño geométrico, los sistemas de drenaje pluvial, los puentes vehiculares y la reubicación de los servicios públicos, entre otros elementos contemplados dentro del proyecto.

Respecto al inicio de los trabajos, el ministro José Luis Andrade en declaraciones recientes señaló que todavía no es posible establecer una fecha, debido a que este depende de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental por parte del Ministerio de Ambiente.

Asimismo indicó que, a la fecha, el EsIA permanece en la etapa de atención de la segunda solicitud de información aclaratoria, por lo que el proceso ambiental aún debe completarse antes de avanzar hacia el inicio de los trabajos.

Sobre supuestas demandas, Andrade aclaró que actualmente no existe ninguna demanda que impida el inicio del proyecto.