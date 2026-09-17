AMP investiga incendio de dos embarcaciones en Miramar en Colón

Un incendio accidental afectó este 17 de septiembre a dos embarcaciones artesanales en el muelle de Miramar, ubicado en la Costa Arriba de Colón. Según el reporte preliminar de la Capitanía de Cristóbal, el fuego se originó en la cocina del carguero “Sin Nono II” mientras la tripulación preparaba alimentos, y posteriormente alcanzó a la embarcación “Achu”, la cual se encontraba amarrada a su costado.

No se registraron pérdidas humanas, debido a que la tripulación logró desembarcar a tiempo y ponerse a salvo en el muelle. La embarcación “Sin Nono II” operaba habitualmente en la ruta hacia Puerto Obaldía y la comarca Guna Yala, mientras que “Achu”, impulsada por motor fuera de borda, se dedicaba al transporte local de pasajeros.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a través de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, informó que mantiene las investigaciones pertinentes y reiteró a capitanes y operadores la necesidad de navegar con permisos vigentes, naves en óptimas condiciones y equipos de seguridad adecuados, incluyendo el uso correcto de chalecos salvavidas. La entidad recordó que desarrolla a nivel nacional la campaña “Yo navego responsable”, con operativos permanentes en puertos y atracaderos del país.