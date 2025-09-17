Nacionales

Altercados que sacuden la Asamblea Nacional

Durante los dos periodos del Órgano Legislativo se han registrado situaciones dentro del recinto político, donde las discusiones han culminado en los golpes

ML | Jorge Herrera.
Thaylin Jiménez
17 de septiembre de 2025

De ser un espacio de debate de ideas y propuestas, la Asamblea Nacional (AN) ha pasado a convertirse en el escenario de acaloradas discusiones y altercados físicos, situación que es reprochada por expertos y la sociedad civil.

El analista político Juan McKay manifestó que “esto denota una falta de valores y que hemos perdido de vista la majestuosidad del cargo”. El politólogo Samuel Prado, por su parte, comentó que “se dijo que esta sería una Asamblea distinta, pero con este tipo de actos deja entrever que no sea así”.

En marzo, durante la primera legislatura del hemiciclo, se registraron confrontaciones entre los miembros de la bancada Vamos, dentro del palacio Legislativo.

En tanto, en julio pasado, recién instalada la segunda legislatura, se desató un incidente que implicó intercambio de golpes entre el diputado Betserai Richards y Jairo Salazar. Y el último caso se dio el lunes, entre el parlamentario Jhonathan Vega y un creador de contenido.

“Es reprochable que estos conflictos se estén dando en la Asamblea, donde se supone que los llamados padres de la Patria, deben ser el ejemplo para el resto de la sociedad”.

“No tengo claro la naturaleza del altercado. Sin embargo, la forma que asumen algunos conflictos entre diputados, y ahora con un civil, es pésimo el mensaje”.

“Los diputados y ciudadanos tenemos la obligación de comportarnos con una moral alta, resolver los problemas con el diálogo. Hacemos un llamado a la tranquilidad”.

“Parece que se está normalizando ese tipo de conductas en un órgano que eminentemente tiene que ser de debate de ideas. Esto afecta la imagen de la Asamblea”.

“Debe abordarse en las reformas”

ml | Sobre los recientes hechos, el presidente de la AN, Jorge Herrera, dijo que este tema es uno de los puntos que se deben ver en la discusión del reglamento interno. “Yo creo que aquí no es cualquiera que va a venir hacer un show y al final todo queda bien”.

