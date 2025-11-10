Alcohólicos Anónimos realiza conferencia para compartir experiencias de recuperación

Alcohólicos Anónimos (AA) informó que llevó a cabo una conferencia orientada a compartir testimonios y fortalecer el mensaje de esperanza entre quienes enfrentan problemas con el consumo de alcohol.

Durante el primer día del encuentro, dos miembros con más de diez años de sobriedad uno proveniente de Panamá y otro de Estados Unidos compartieron sus experiencias personales. Ambos relataron cómo lograron dejar atrás una vida marcada por el caos, el autoengaño y el sufrimiento, demostrando que es posible alcanzar una transformación positiva a través del programa de AA.

Asimismo, la organización subrayó que su mensaje es sencillo pero poderoso, “si usted o alguien que conoce considera que tiene un problema con su forma de beber, Alcohólicos Anónimos mantiene sus puertas abiertas. Su propósito es acompañar a las personas en el proceso para alcanzar juntos la sobriedad y una vida mejor”.