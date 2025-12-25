Alcaldía de Panamá no recibirá planos físicos a partir del 8 de enero

La Alcaldía de Panamá reiteró que a partir del 8 de enero de 2026, no se aceptarán físicamente los planos fotovoltaicos de edificaciones existentes en la Dirección de Obras y Construcciones (DOYC).

En consecuencia, todo contribuyente y profesional idóneo deberá crear obligatoriamente su trámite de registro de planos fotovoltaicos a través del portal Alcaldía Digital, ingresando en el siguiente enlace: https://municipio-pma.tustributos.com

Las solicitudes presentadas fuera de esta modalidad no serán recibidas ni tramitadas, explicó la institución.