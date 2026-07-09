Alcaldía de Panamá inicia la entrega de placas para autos y motocicletas nuevos de 2026

Las placas para automóviles y motocicletas nuevos del año 2026 ya están disponibles en la Alcaldía de Panamá, informó la institución.

“Como parte del proceso de actualización y regularización del parque vehicular, los contribuyentes pueden realizar el trámite en el Centro de Entrega de Placas, ubicado en el parque Francisco Arias Paredes, a un costado del edificio Hatillo, entre las avenidas Cuba y Perú, en el corregimiento de Calidonia”, detalló el departamento de prensa del municipio capitalino.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., y los sábados, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., con un servicio orientado a brindar una asistencia rápida, ordenada y eficiente.

De igual forma, la Alcaldía anunció que próximamente se contará con el replaqueo de 2021 y las calcomanías del año 2026.

La institución recuerda a los propietarios la importancia de mantener al día el pago del impuesto vehicular y la documentación correspondiente, lo que permite circular de manera legal, segura y sin contratiempos por las vías del país.