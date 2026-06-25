Alcaldía de Panamá habilita centro de acopio para apoyar a Venezuela tras terremoto

La Alcaldía de Panamá anunció la apertura de un centro de acopio para recolectar artículos y alimentos para los afectados por el reciente terremoto en Venezuela. La iniciativa busca movilizar la solidaridad ciudadana y reunir insumos esenciales para las familias que atraviesan una situación de emergencia.

Bajo el lema “Todos con Venezuela”, la campaña invita a la población a donar alimentos no perecederos, artículos de emergencia, productos de higiene personal y otros insumos de primera necesidad. Las donaciones serán recibidas jueves y viernes, de 8:00 a.m., a 4:00 p.m., en la planta baja del Edificio Hatillo, sede de la Alcaldía de Panamá.

Entre los productos solicitados se encuentran alimentos enlatados como atún, sardinas, frijoles y vegetales; barras de cereal, galletas, leche en polvo, café o té instantáneo, así como arroz, pasta y avena empaquetada.

La lista también incluye artículos de emergencia como linternas, pilas AA y AAA, cargadores portátiles (power banks), bolsas de basura resistentes y herramientas e insumos para labores de rescate.

Asimismo, se requieren productos de higiene personal y sanitaria, entre ellos jabones, cepillos y pastas dentales, toallas sanitarias, pañales para niños y adultos, papel higiénico, toallitas húmedas, desodorantes y afeitadoras desechables.

La campaña contempla además la recepción de ropa ligera y limpia, preferiblemente nueva, mochilas o bolsas reutilizables para el transporte de kits de ayuda y artículos escolares.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa solidaria, destacando que “todo aporte cuenta” para brindar apoyo a las comunidades venezolanas afectadas por la emergencia.