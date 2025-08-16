Alcaldía de Panamá entrega terrenos al MINSA para construcción de Policentro en Don Bosco

La Alcaldía de Panamá entregó al Ministerio de Salud (MINSA) los terrenos de la antigua piquera en Don Bosco, donde se construirá el Policentro de ese corregimiento.

“Este es el resultado de un verdadero trabajo en equipo. Cuando la Alcaldía, las Juntas Comunales y las instituciones nos unimos, logramos hacer realidad proyectos que transforman la vida de nuestras comunidades. El Policentro de Don Bosco será un ejemplo de cómo la unión multiplica el bienestar de la gente”, destacó el alcalde Mayer Mizrachi.

“Seguimos trabajando, seguimos avanzando y seguimos dando pasos agigantados para que el Policentro que tanto necesitan los donbosqueños sea una realidad”, agregó Pier Janson, representante de la Junta Comunal de Don Bosco.

Esta gestión, que también contó con el apoyo del diputado Roberto Zúñiga, de Jorge Bloise y del equipo del MINSA, permitirá dotar al corregimiento de Don Bosco de una infraestructura moderna y funcional que ampliará la cobertura de salud, beneficiará a toda la comunidad y consolidará un nuevo espacio de atención integral.