Alcaldía de Panamá arranca el mayor rescate de ríos y costas de la ciudad

La Alcaldía de Panamá puso en marcha el mayor proyecto de recuperación ambiental de la ciudad, con una intervención integral que se extiende desde la Calzada de Amador hasta Costa del Este, destinada a frenar el deterioro de las fuentes hídricas y los ecosistemas marinos.

Esta ofensiva ambiental se centra en la restauración de los cauces de los ríos Matías Hernández y Río Abajo, así como en la protección estratégica de los manglares y sectores clave de la Bahía de Panamá. Con cuadrillas operativas desplegadas sobre el terreno, los equipos trabajan intensamente en la recolección de toneladas de residuos acumulados, el saneamiento de puntos críticos de contaminación y la intervención en zonas costeras para evitar que los desechos sigan llegando al mar.

La magnitud del desafío ha convocado un esfuerzo interinstitucional sin precedentes. En las jornadas participan la Alcaldía de Panamá, los ministerios de Ambiente y Salud, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, el Consorcio Río Verde, así como diversas organizaciones ambientalistas, personal operativo y decenas de voluntarios comprometidos con la causa.

Durante un recorrido, el alcalde Mayer Mizrachi encabezó actividades de educación ambiental junto a niños de la comunidad, enfatizando que la transformación sostenible de la ciudad requiere sembrar un cambio cultural en las nuevas generaciones y destacó que recuperar los ríos, playas y manglares debe ir acompañado de la creación conciencia.