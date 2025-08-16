Alcaldes panameños apuestan por la digitalización de los procesos municipales

Una delegación de alcaldes panameños fue invitada a Costa Rica por la empresa DECSA para conocer la herramienta “Munis.pa”, una plataforma tecnológica diseñada para mejorar la gestión de los gobiernos locales.

El director ejecutivo de la Asociación de Municipios de Panamá, Jorge Panay, señaló que la empresa costarricense DECSA tiene más de 40 años ofreciendo productos tecnológicos para la digitalización y automatización de procesos municipales, lo que facilita una mayor transparencia y rendición de cuentas.

“En la actualidad, la empresa DECSA ofrece esta plataforma a más de 25 municipios de Costa Rica. Nada está escrito, fuimos invitados con todos los gastos pagados para ver su funcionamiento en campo”, añadió Panay.

Durante la visita, los alcaldes tuvieron la oportunidad de visitar el Municipio de Escazú, pionero en la utilización de los servicios de DECSA, que incluyen un sistema integrado municipal, una plataforma de autogestión y una plataforma de pagos en línea.

Las autoridades panameñas fueron recibidas por el alcalde de Escazú, Orlando Umaña, quien, junto a su equipo de trabajo, hizo una demostración del funcionamiento de la herramienta.

“Nos ha gustado mucho lo que hemos visto, el sentido de pertenencia del alcalde de Escazú y los funcionarios, en un trabajo integrado en la tecnología que puede dar resultados en nuestro distrito de San Carlos”, señaló el honorable alcalde Antonio Pope.

Por su parte, el alcalde de La Chorrera, Eloy Chong, manifestó que “esta herramienta sería de mucha utilidad gracias a su alcance y su base de datos. Se trabaja con mucha facilidad y no es necesario estar allí; el uso de la tecnología la hace ver con eficiencia. De verdad es una plataforma que sería de mucha ayuda para los municipios en Panamá”, agregó Chong.

En la gira también participaron los siguientes alcaldes: Cristian Eccles (Aguadulce), Raúl Montenegro (Los Santos), Doris Atencio (Alanje), Alberto Tikas (San Félix), Miguel Pittí (Dolega), Alexander Chavarría (Tierras Altas) y Alois Hartman, vicealcalde de Bugaba.