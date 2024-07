$!Alcalde Mizrachi promete un municipio próspero y moderno

Mayer Mizrachi Matalón tomó posesión ayer como alcalde del distrito de Panamá, junto a su vicealcalde Roberto Ruiz Díaz, donde prometió convertir a este municipio en el más próspero y moderno de Centroamérica.

Durante su discurso, el alcalde resaltó que “nos motiva este reto de construir una ciudad sana y moderna, donde nuestros hijos, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad se sientan seguras y recuperen el orgullo de vivir en una gran ciudad. Vamos a cuidar cada centavo y cortar los privilegios y botellas para que esos ahorros le lleguen en inversión a los corregimientos”.

Según el reporte oficial, “el alcalde aseguró que no tiene diferencias con nadie. Sus diferencias siempre serán con los problemas de los ciudadanos, la mala administración y despilfarro del dinero público, la desidia, la mala atención a los contribuyentes, el juega vivo y estos los vamos a enfrentar”.

“Al nuevo concejo municipal, cuenten conmigo, no traigo ataduras, no traigo imposiciones, se acabaron las juntas comunales preferidas del alcalde, se acabó la retención de pagos a juntas comunales. Los 26 representantes de corregimiento, trabajemos mano a mano y nos veamos en el futuro como el equipo que puso a la muy noble y leal ciudad de Panamá a brillar”, expresó Mizrachi. Agregó que “todas las botellas van por fuera. El que no trabaja no cobra”.