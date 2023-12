Alcalde de Tierras Altas defiende decreto

”Estamos marcando un precedente histórico” manifestó el alcalde del distrito de Tierras Altas en la provincia de Chiriquí, Javier Pittí respecto al nuevo decreto que regula las protestas en la zona.

Para el alcalde, este documento no viola la constitución. Reconoció el derecho a protestas y al libre tránsito. Sin embargo, resaltó que se “vivió un caos” con los bloqueos de vías.

Pitti dijo que “estamos de acuerdo a las protestas pacíficas, pero no así a los bloqueos de calles, por eso se hace este decreto. Velaremos porque se cumpla porque al final del camino ya el sector no aguanta un cierre más”. Describió lo sucedido como “un secuestro de nuestro distrito”. Tras la apertura de las calles, Pitti expresó que “el turismo empezó a llegar poco a poco, los productos inician a buscar hipotecas o rehipotecar las fincas para poder seguir produciendo”. Estimó que “para el mes de febrero o marzo se va a dar un fuerte desabastecimiento porque no se logro sembrar las cosechas que iban para esos meses”. Si el sector productivo de Tierras Altas no recibe ayuda, “van a desaparecer muchos productores , le puedo decir que el 50%, porque no van a tener como cosechar o sembrar, porque sus inversiones fueron pérdidas”, dijo el alcalde. Agregó que “va a demorar de uno a dos años para que el sector productivo se pueda nivelar otra vez”.