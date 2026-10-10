Al menos 426 viviendas afectadas y 2,130 personas impactadas, informa el Miviot

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) contabiliza preliminarmente 426 viviendas afectadas y alrededor de 2,130 personas impactadas por el fuerte sismo registrado en Panamá, mientras continúan las evaluaciones para determinar la magnitud de los daños y las condiciones de seguridad de las estructuras.

En ese sentido, el ministro de Vivienda, Jaime Antonio Jované Castillo, explicó que las afectaciones identificadas hasta el momento presentan distintos niveles de gravedad, desde daños leves hasta severos, lo que requiere una evaluación individual de cada inmueble.

Asimismo, Jované indicó que los equipos técnicos realizan inspecciones en las residencias afectadas en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y las autoridades competentes, con el propósito de determinar si las estructuras reúnen las condiciones necesarias para ser habitadas nuevamente.

Por otra parte, estas evaluaciones permitirán identificar cuáles viviendas pueden continuar siendo utilizadas y cuáles presentan daños que comprometen la seguridad de sus ocupantes, a fin de orientar las medidas correspondientes para proteger a las familias afectadas.

Mientras tanto, el ministro señaló que el censo continúa en las áreas impactadas por el movimiento sísmico, donde las autoridades actualizan los registros para establecer con mayor precisión el alcance de los daños y las necesidades de las personas damnificadas.

Finalmente, el Miviot mantiene las inspecciones como parte de las acciones de respuesta ante las consecuencias del sismo, con el objetivo de determinar las condiciones de habitabilidad de las viviendas y contribuir a la atención de las familias afectadas.