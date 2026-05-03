Al menos 157 personas arrestó la Policía Nacional en las últimas 24 horas

La Policía Nacional (PN) informó que en las últimas 24 horas arrestó a 157 personas. De ellas, 99 fueron por oficio, 42 por faltas administrativas, 11 en flagrancia y cinco por microtráfico.De acuerdo al reporte policial se realizaron 17 diligencias de allanamiento, se decomisaron un arma de fuego, 30 municiones, tres proveedores y 125 paquetes de drogas.En materia de tránsito, la PN destacó que se colocaron 916 boletas, de las cuales destacan: 253 por exceso de velocidad, 52 por luces no adecuadas, 23 por licencias vencidas, 28 por embriaguez comprobada y ocho por uso de celular mientras se conducía. Además, se remolcaron 106 vehículos mediante grúas por diversas causas.En tanto se registraron 97 accidentes de tránsito dejando como saldo 38 lesionados y tres víctimas fatales en Los Santos, Veraguas y Panamá.