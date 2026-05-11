AIG refuerza estrategia nacional de ciberseguridad tras ataques a entidades públicas

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) informó que ha fortalecido sus capacidades de ciberseguridad luego de los recientes ciberataques registrados en varias entidades públicas del país.

El subadministrador de la AIG, Francis Guinar, explicó que la institución mantiene en ejecución una estrategia integral enfocada en la prevención, detección, respuesta y recuperación ante incidentes informáticos.

“Hemos venido ejecutando una estrategia integral para fortalecer las capacidades de ciberseguridad del país en materia de prevención, detección, respuesta y recuperación”, señaló Guinar.

El funcionario destacó además el fortalecimiento del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información (CSIRT), unidad especializada encargada de atender amenazas y vulnerabilidades digitales en el sector público.

“Fortalecimos significativamente el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información (CSIRT). Este equipo cuenta con mayores capacidades técnicas, mejor monitoreo, procesos más robustos de coordinación y una articulación mucho más cercana con las instituciones públicas, infraestructura crítica y actores estratégicos”, indicó.

Según Guinar, el CSIRT desempeña una labor fundamental en el análisis, coordinación y respuesta ante posibles incidentes de ciberseguridad que puedan comprometer los sistemas gubernamentales.

Por su parte, el administrador de la AIG, Adolfo Fábrega, reiteró que en los últimos meses se han registrado al menos cinco incidentes cibernéticos que pudieron ser contenidos oportunamente.

Entre las entidades afectadas reiteró a la Caja de Seguro Social, la plataforma Panamá Emprende, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo.

El administrador de la AIG aseguró que en todos estos casos se aplicaron medidas de mitigación para reducir el impacto y proteger la operatividad de los servicios digitales del Estado.