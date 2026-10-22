Aguaseo podría continuar con la recolección de desechos en Colón

El presidente del Consejo Municipal del distrito de Colón, Carlos Lima, informó que están a la espera de que el alcalde, Diogenes Galván, sancione o vete la prórroga de la empresa Aguaseo, luego de que el pasado martes 20 de octubre los concejales recomendaran, con nueve votos a favor y cinco en contra, que la empresa continúe a cargo de la recolección de los desechos en el distrito.

Lima detalló que el proceso consta de tres etapas, la aprobación en primera instancia por parte del pleno del Consejo Municipal, la remisión de la propuesta al despacho del alcalde y la decisión del Ejecutivo municipal sobre su aprobación.

Según explicó, el alcalde tiene la facultad de sancionar la propuesta, vetarla o devolverla con objeciones. En caso de veto, el Consejo Municipal podrá decidir si la aprueba por insistencia o si realiza las correcciones correspondientes para remitirla nuevamente al despacho del alcalde.

Carlos Daley, representante de Cativá, indicó: “Mi voto fue a favor para que se hagan las cosas mejor y evitar todos los procesos burocráticos, porque los que quieren entrar ven esto como un negocio. Eso sí, estamos claros en que hay que mejorar y es lo que están proponiendo con la nueva prórroga”.

Por su parte, Pedro Santizo, representante del Barrio Sur, destacó que “necesitamos que esto continúe por el bienestar del distrito, para que las cosas cambien. Aquí lo más importante es la salud pública”.