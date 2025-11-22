Advierten sobre cobros irregulares para locales en la Feria Internacional de La Chorrera

La Comisión Nacional de Ferias del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) alertó sobre presuntos cobros irregulares relacionados con la Feria Internacional de La Chorrera 2026, e hizo un llamado a la ciudadanía a no efectuar ningún pago hasta que se conforme la nueva Junta Directiva del patronato.

Según el comunicado firmado por Juan C. Carvajal Arcia, presidente de la Comisión Nacional de Ferias, el Patronato de la Feria Internacional de La Chorrera ya cumplió su periodo de vigencia y se encuentra próximo el proceso de elección de nuevos patronos, quienes serán los encargados de asumir la administración y definir los procedimientos para la contratación de locales.

La Comisión informó que ha recibido reportes sobre personas “inescrupulosas” que están cobrando permisos para la instalación de locales comerciales en la edición 2026 de la feria, sin contar con la debida autorización.

Ante esto, las autoridades exhortaron a comerciantes, emprendedores y público interesado a esperar la elección de la nueva directiva antes de realizar cualquier pago o trámite. Una vez designados los nuevos patronos, se iniciarán los procesos formales para la asignación de espacios dentro del recinto ferial.

El mensaje también se extiende a los usuarios de otras ferias a nivel nacional cuyos patronatos se encuentren con periodos vencidos, reiterando la importancia de verificar siempre la legitimidad de quienes gestionan cobros o permisos.

La Comisión Nacional de Ferias recordó que trabaja en coordinación con el MIDA para garantizar transparencia y orden en la organización de estos eventos, que representan un importante motor económico y cultural en las distintas regiones del país.