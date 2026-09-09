Advierten que excluir a jubilados del empleo sería inconstitucional

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> La Ley 40 del 20 de agosto de 2007 derogó las normas que obligaban a los servidores públicos a retirarse de sus cargos al cumplir 75 años, disposición conocida popularmente como la 'Ley Faúndes', promulgada en 1998. Su artículo 2 establece que 'ninguna institución del Estado podrá exigir la renuncia al cargo de servidor público como condición previa para acogerse al derecho de jubilación o de pensión de retiro por vejez, ni tampoco la exigirá después de haberse acogido a ese beneficio'. Como antecedentes, la Corte Suprema de Justicia emitió fallos de inconstitucionalidad parcial, como el pronunciado en 2005, acompañados por reformas aprobadas durante la década de 2000 que buscaron exceptuar de esta restricción a ciertos sectores, tales como docentes universitarios y diplomáticos.