Aduanas retiene B/.10,100 no declarados en el Aeropuerto de Tocumen

La Autoridad Nacional de Aduanas informó que retuvo B/.10,100.00 que no habían sido declarados por un viajero procedente de La Habana, Cuba, tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La entidad detalló, en un comunicado, que el incidente ocurrió cuando el pasajero omitió declarar el efectivo en la Declaración Jurada de Viajero, lo que constituye una infracción aduanera. Ante esta irregularidad y siguiendo los protocolos de inspección, el inspector de turno decidió realizar una revisión secundaria.

Durante esta verificación, los agentes encontraron el dinero oculto dentro de un pantalón jeans guardado en el equipaje del pasajero, por lo que procedieron de inmediato a su retención.

Finalmente, y conforme establecen los procedimientos legales, Aduanas notificó al Ministerio Público para iniciar el trámite administrativo correspondiente y las investigaciones que determinarán las responsabilidades del caso.