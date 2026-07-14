Administrativos y médicos del HST exigen sus pagos

El personal administrativo y los médicos residentes internos y externos del Hospital Santo Tomás se mantienen en protesta por la falta de algunos de sus pagos. Por un lado, la Asociación de Servidores Públicos del Hospital Santo Tomás (ASERPUHST) mantiene, desde el pasado 10 de julio, un paro escalonado de dos horas para exigir la revisión de la escala salarial.

Por otro, la Asociación de Médicos Residentes Internos y Externos (AMRIEHST) inició ayer protestas pacíficas por el retraso en el pago de prestaciones laborales.

Lizandro Quintero, secretario general de la ASERPUHST, informó que “la medida se debe a que hemos estado pidiendo al patronato una negociación que debió darse en 2024. Reiteramos nuestro pliego de peticiones en marzo de 2025 y no se le puso la atención debida. Hemos esperado un año y siete meses por una respuesta”.

En tanto, el presidente de AMRIEHST, el doctor Fernando Pérez, señaló mediante un comunicado que, pese a las comunicaciones y gestiones presentadas previamente ante las instancias correspondientes, la situación continúa sin una solución efectiva.

Minsa y HST responden

El ministro de Salud Fernando Boyd Galindo informó que tras una reunión con los representantes se acordó que mañana se realizará el pago de las sumas adeudadas a los médicos internos, incluyendo los sobresueldos de 40% a los que laboran en áreas apartadas.

Respecto al personal administrativo del Hospital Santo Tomas, el presidente del patronato, Julio Sandoval enfatizó que “hemos presentado propuestas para implementar de forma escalonada los ajustes salariales cuando las condiciones fiscales lo permitan.