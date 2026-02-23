Acodeco emite alerta de seguridad por riesgos de incendio en UPS portátiles

La Acodeco ha emitido un aviso urgente a los consumidores para que suspendan de inmediato el uso del banco de energía (UPS portátil) modelo DC-350USBP de la marca Forza.

Esta medida preventiva surge luego de que la empresa Intcomex Panamá informara sobre posibles fallas técnicas que representan un riesgo de incendio. Según explicaron desde el departamento de comunicación de la autoridad, se trata de un proceso de recall o retiro voluntario del mercado para evitar accidentes.

Aunque hasta el momento no se han reportado incidentes ni personas heridas en Panamá, la empresa ha decidido actuar de manera proactiva para salvaguardar la integridad de sus clientes. “Lo que están haciendo es un llamado que por ley deben hacerle a la población de que devuelvan ese tipo de producto... ellos están alertando antes de que ocurra algún incidente”, detallaron voceros de la Acodeco.

¿Qué debes hacer si tienes este equipo?

Suspende su uso: Desconéctalo de inmediato para evitar riesgos.

Solicita tu reembolso: Los usuarios que posean este modelo específico deben acudir a las oficinas de la empresa distribuidora para devolver el producto y recibir el reembolso correspondiente al monto de su compra.