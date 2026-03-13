Nacionales

Académicos oficializan candidatura a rector en la UP

Amilkar Rodriguez
13 de marzo de 2026

Cuatro académicos de la Universidad de Panamá ya oficializaron su candidatura para ocupar el cargo de rector en esta casa de estudios superiores, en el marco del proceso electoral interno que se desarrollará el próximo 1 de julio de 2026.

Entre los aspirantes se encuentran el actual vicerrector académico, José Emilio Moreno; la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Migdalia Bustamante; el director del Centro Regional Universitario de Veraguas, César García y el economista Roberto Ah Chong.

Las postulaciones para los cargos a rector, decanos y directores de centros regionales de la Universidad de Panamá corresponden al proceso electoral universitario para el periodo 2026. De acuerdo con el calendario establecido por el Organismo Electoral Universitario, el periodo de postulación inició el 9 de marzo y se extenderá hasta el 13 de abril.

Licenciado en Física y Docencia Superior. Cuenta con una trayectoria de 34 años de servicio en la Universidad de Panamá, actualmente vicerrector de la UP. Posee un doctorado y una maestría de la Universidad Nacional de México.

Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación. Doctora en Educación con Mención en Educación a Distancia, Máster en Administración Educativa, Maestría en Docencia Superior Y posee un Postgrado en Pedagogía .

Es economista, abogado y docente de la Universidad de Panamá desde 1981. En su programa de propuestas señala como prioridad la equiparación salarial, la eliminación de los índices predictivos y exámenes de admisión.

Licenciado en matemáticas, con más de 40 años como docente, electo en cinco periodos distintos como director del Centro Regional Universitario de Veraguas, que acumulan más de 21 años. En el 2021 se postuló para ocupar la rectoría.

Universidad de Panamá
Panamá
