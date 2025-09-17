Nacionales

Abre sus puertas el cuarto de urgencias en la Policlínica Edilberto Culiolis, en Panamá Norte

17 de septiembre de 2025

El cuarto de urgencias en la Policlínica Edilberto Culiolis, ubicada en Panamá Norte, se encuentra disponible a los usuarios, informaron de la Caja de Seguro Social (CSS).

El Dr. Marcos Young, director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones Médicas, explicó que “la decisión responde a la transformación de esta instalación que, anteriormente, funcionaba como una ULAPS, en una policlínica con mayor capacidad de atención”.

El cuarto de urgencias funciona en un horario inicial de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

“La ubicación estratégica, cerca de la estación de metro de Villa Zaita, permitirá que pacientes de Las Cumbres, San Miguelito y otras áreas puedan acceder fácilmente”, añadió Young.

Por su parte, la Dra. Indira García, directora médica de la policlínica, resaltó que el cuarto de urgencias ya cuenta con el personal y la infraestructura necesarios.

“El servicio de urgencias está compuesto por cuatro consultorios, un área de triage, observación, hidratación de adultos, área de choque y estación de enfermería. Tenemos doble jornada, con cuatro médicos en la mañana y cuatro en la tarde”, explicó.

La Dr. García, también, detalló que la policlínica atenderá a una población de más de 300 mil asegurados de la región de Panamá norte, enfocándose en casos como dificultades respiratorias, dolores abdominales, cuadros febriles en niños, deshidratación, vómitos y diarrea.

