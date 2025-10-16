Abordan daños en el techo de la terminal 2 bajo garantía

La administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen emitió hoy un comunicado oficial en respuesta a las preocupaciones sobre el estado del techo en una parte de la Terminal 2.

Según el comunicado, las afectaciones detectadas corresponden a defectos de construcción que están cubiertos por la garantía de la empresa contratista original.

La administración del aeropuerto informó que ya está trabajando activamente en el proceso para ejecutar las reparaciones. “La administración ya avanza en el pliego técnico y administrativo para ejecutar las reparaciones de forma integral y definitiva, garantizando la calidad de la solución y sin afectar la operación del aeropuerto,” detalla el texto.

El comunicado también señala que se ha estado trabajando en la búsqueda de la mejor solución desde el año pasado. “Desde el año pasado se han realizado evaluaciones y pruebas técnicas para definir la alternativa más efectiva y duradera,” afirma Tocumen.

Finalmente, la administración subraya su compromiso con el mantenimiento de las instalaciones: “Tocumen es de todos, y seguimos trabajando para mantenerlo en las mejores condiciones”.