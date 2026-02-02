36 homicidios en lo que va de 2026

Hasta el 30 de enero de 2026 se habían registrado 36 homicidios a nivel nacional, de acuerdo con cifras oficiales.

Aunque el número sigue siendo significativo, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó que “esta cifra representa una disminución en comparación con el mismo período del año pasado, ya que tenemos registrados 14 homicidios menos”.

Sin embargo, Fernández resaltó que “el delito de mayor importancia que se presenta en el país es la violencia doméstica, lamentablemente es el índice que más tenemos elevado en este momento, exhortamos a la comunidad en general que presente las denuncias para nosotros poder actuar”.

Asimismo, el director de la Policía detalló que la institución, en coordinación con otras entidades de seguridad, mantiene un esfuerzo conjunto para reducir los delitos de alto impacto, especialmente los homicidios y robos que se registran en distintas zonas del país.

Por su parte, el comisionado César Pittí, de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), explicó que “la Policía Nacional, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad, ha reforzado las acciones operativas en las áreas con mayor incidencia delictiva”.

Ante el número considerable de casos de violencia doméstica, Pittí manifestó que en cada intervención se adoptan medidas de protección para salvaguardar a las víctimas.

En cuanto a los casos de femicidio, el comisionado aseguró que las autoridades continúan trabajando para dar con los responsables de estos hechos violentos y llevarlos ante la justicia por el delito cometido.