$!35 juntas comunales ya han sido auditadas, 13 sin irregularidades

La cifra de Juntas Comunales auditadas por la Contraloría de la República hasta el momento supera las 35, de las cuales al menos 15 no han presentado anomalías, detalló el contralor Anel Flores.

“Tenemos casos donde hemos dado tiempo para que hagan las correcciones debidas porque son descuidos, o por no mantener la contabilidad al día, pero hay Juntas con 7 y 9 millones de dólares sin sustento, y la excusa es la pandemia. Esto no es una persecución contra nadie, solo estamos poniendo orden en lo que es el erario”, recalcó el funcionario.

Según el último informe presentado por la entidad ante el Ministerio Público, en 25 juntas auditadas se han encontrado irregularidades cuyo impacto económico al erario supera los 13 millones de dólares, esto en el periodo 2019-2024.

El proceso forma parte de la auditoría a 72 Juntas Comunales en todo el país.