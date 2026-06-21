La sede de las conversaciones entre EEUU e Irán, terreno conocido de dirigentes y estrellas de cine

El lujosísimo complejo turístico Bürgenstock, en los Alpes suizos, donde Estados Unidos e Irán reanudaron conversaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio, está más que acostumbrado a acoger a líderes mundiales, iconos del cine y negociaciones de paz.

El complejo hotelero fue propuesto por Washington y Teherán, y por sus mediadores pakistaníes y cataríes, para las negociaciones destinadas a concretar su acuerdo preliminar destinado a poner fin a casi cuatro meses de guerra.

El exclusivo resort, en un paisaje típicamente suizo digno de postal, lleva más de 150 años dando la bienvenida a dirigentes y a gente acomodada.

Charlie Chaplin se reunió con el primer ministro indio Jawaharlal Nehru en el complejo en 1953, junto con su hija, la futura primera ministra india Indira Gandhi.

La actriz Audrey Hepburn se casó con su primer marido, Mel Ferrer, en la capilla del Bürgenstock en 1954, y convirtieron este lujoso destino en su hogar, instalándose en la Villa Bethania del complejo.

La actriz italiana Sophia Loren tuvo un chalet en el Bürgenstock -que actualmente es sede de su restaurante de cocina persa-, y la reina Ingrid de Dinamarca figuraba entre los visitantes del hotel.

Sean Connery se instaló allí durante el rodaje de la película de James Bond "Goldfinger" de 1964, permaneció un mes en el complejo y filmó escenas en la montaña.

Los primeros ministros israelíes David Ben-Gurion y Golda Meir visitaron el lugar, mientras que el canciller de Alemania Occidental Konrad Adenauer pasó allí los meses de julio y agosto de 1950.

Jimmy Carter se alojó allí antes de convertirse en presidente de Estados Unidos en 1977.

El complejo de Bürgenstock consta de cuatro edificios hoteleros principales, que abarcan desde la Belle Époque hasta el estilo ultramoderno, además de siete restaurantes y otras villas y residencias.

- Conversaciones de paz -

Concebido por dos socios del negocio de aserraderos, Franz Josef Bucher y Josef Durrer, el Grand Hotel abrió en 1873. El Palace Hotel se añadió en 1903.

La suite real con vistas al lago puede costar a partir de 19.500 francos suizos (24.550 dólares) por noche -antes de tasas e impuestos-, pero el precio de una habitación individual de chalet es mucho menor, unos 380 dólares.

Esta no es la primera vez que se debaten cuestiones mundiales en Bürgenstock.

En junio de 2024, dirigentes y altos funcionarios de más de 90 países celebraron una cumbre de dos días dedicada a resolver la guerra de Rusia en Ucrania.

Respaldaron la independencia y la integridad territorial de Ucrania, y la necesidad de futuras conversaciones con Rusia para poner fin a la guerra, pero dejaron sin resolver las principales cuestiones de cómo y cuándo.

El complejo acogió la reunión anual secreta del grupo Bilderberg de pesos pesados mundiales en 1960, 1981 y 1995.

También en Bürgenstock, el gobierno sudanés y el principal grupo rebelde acordaron en 2002 un alto el fuego de seis meses en la región de las montañas Nuba, y esto allanó el camino hacia un acuerdo de paz en 2005.

En 2004, se celebraron conversaciones a cuatro bandas sobre un plan para reunificar Chipre, presididas por el secretario general de la ONU de la época, Kofi Annan, pero no desembocaron en ningún acuerdo.