Se disfrutó el primer día de desfile

Andrés Moya, el excompetidor del programa Calle 7, contó que se disfrutó el primer día de los desfiles patrios como cajero en la famosa banda independiente Búho de Oro. Contó que estará hoy en la ruta de los desfiles en la Vía España.

Inundaron las redes ataviadas de pollera

Figuras de la televisión, la música y el entretenimiento nacional sacaron a relucir su orgullo patrio luciendo deslumbrantes atuendos folclóricos. Sandra Sandoval, Yamilka Pitre, Anyuri, la miss Gabriela Lineth González, Sheldry Sáez, Sonia Marí Andrés, entre otras dieron muestra de elegancia, tradición y fervor para rendir tributo a Panamá.

Tienen que leer más y no desinformar

Durante un programa matutino de TV, los presentadores comentaron un video grabado en el extranjero donde se apreciaba a un numeroso grupo de aves, afirmando erróneamente que estas alertaban sobre desastres naturales. Sin embargo, según especialistas, el comportamiento observado corresponde a los patrones habituales de migración de la época, siendo Italia un punto clave para presenciar este fenómeno natural. ¡Hay que informarse!

Orgullosa de su hija

La que no ocultó su orgullo y alegría fue la presentadora Michelle Simons, quien contó que a su hija Lucía le correspondió llevar el estandarte de su escuela en los desfiles del 3 de noviembre en el Casco Antiguo. “Es un honor que atesoraremos en nuestro corazón para siempre. Todos hemos sido testigos de tu sacrificio y entrega”, expresó en sus redes.

Interpretaron tema de Isaac De León

La Banda de Música Víctor Raúl González, del Colegio Moisés Castillo Ocaña, interpretó el tema “Burbujas de amor” bajo la dirección del tipiquero Isaac De León durante los desfiles patrios del 3 de noviembre en La Chorrera. ¡Qué belleza!