Novia de El Tachi no quiere que la difamen

Luego que El Tachi contara que la canción “Dejarte ir” nació de una discusión con su pareja Aliah, ella compartió un video en el que explicó, con un tono de humor, que no busca aparentar lo que no es, pero no permitirá que se distorsione su imagen, ni se le acuse injustamente.