La Esquinita del 20 de diciembre de 2024

Con los famosos de México

El que está en todas es el actor y presentador Ludwik Tapia, quien compartió un video en el que detalla cómo es un día de grabación en Televisa. Se encontró con actrices reconocidas como Andrea Legarreta y Galilea Montijo, mostró su camerino y hasta un reconocido actor le dedicó unas palabras.

¡Está indignada!

La que no se quedó callada y mostró su molestia fue la actriz Yiniva Cárdenas por el trato que algunas personas les dan al ganado. En redes aseguró: “Yo no entiendo la manera innecesaria en que a veces se trata al ganado. A veces sin necesidad, por el gusto, le meten electricidad y lo joden. Sí, lo vas a matar y se lo van a comer. Nosotros también vamos a morir y nos van a comer los gusanos y no nos andan pinchando la nalga”. ¡Fuerte!

Convertirán a mujeres en “ciudadanas universales”

La dupla que siempre sorprende es la de Marisela Moreno y Anyolí Ábrego. Las bellas están promoviendo sus cursos de verano en la Academia Auténtica, donde aseguran transformarán a las mujeres en “ciudadanas universales”, enseñándoles de etiqueta, proyección y más.

¿Fiestas al estilo Puff Diddy en Boquete?

Casi nos caemos y no nos levantamos cuando un creador de contenido digital aseguró que en Boquete estaban promoviendo una fiesta al estilo del famoso rapero Sean Combs o Puff Diddy, pero de bajo presupuesto, en la que tenían unas amenidades increíbles y no aptas para menores. Aunque al final el influencer dijo que la invitación recorría los grupos de WhatsApp y no estaba seguro si de verdad se dio. ¿Será que sí?

Reveló sus secretos para estar en forma

Una famosa de la TV y la moda, que siempre está en busca de nuevos destinos turísticos, contó qué hace para mantenerse en línea y una de esas acciones es no descuidar su rutina de ejercicios (aunque haya muchas celebraciones), comer balanceado y eliminar lo que no le hace bien. ¡Tomen nota!