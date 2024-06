Dice que la gente chismosa no para nunca

“De verdad que me sorprende el ‘coraje’ de las personas que son capaces de: juzgarte, criticarte, hablar de tu vida e incluso saber más de ti que tú PERO que nunca dan la cara”, aseguró Karina Linnett, eso con quién será.

“Ya no existe una línea entre “dj comercial” y “dj under” (dentro de los headlinners) todos tocan comercial de una u otra forma...money talks!”, aseguró el productor y empresario Tom Sawyer.

No más influencers en Sertv

Muchos influencers están en cuenta regresiva para los puestos de gobierno, entre ellos los del canal Sertv y radio. La gente espera que coloquen al personal con conocimiento en la materia y no por su linda cara, como los que tienen ahora.

Deja las cosas que no puede pagar

Castalia Pascual nos volvió a dejar parados de pestañas, ahora porque según ella, ya no le da pena dejar las cosas que no puede pagar en el supermercado, porque asegura, todo está muy caro.

Se salvó que el Don no le dijo nada

Casi nos caemos y no nos levantamos cuando vimos al influencer de un programa de espectáculos escribir impertinencias a Don Omar, en su cuenta de Instagram, y recriminarle como si fuera su papá. La misma gente lo ubicó por liso.

Siguiendo con el tema del “comunicador” de pasquín, hasta Juan Pablo Barceló le hizo saber que estaba equivocado con su comentario. Se salvó que el Don no le mete mente a gente “wannabe”.

Figurita repetida no llena álbum, pero parece que todos los pdcast de Panamá necesitan llevar a Doralis Mela para que les suba sus rating, pues no han parado de invitarla a sus entrevistas para que hable de su vida. Ya mejor que escriba un libro.

“In The Summers”, la nueva producción de la directora Alessandra Lacorazza, en la que participa el cantante René Pérez, Residente, recibió la bendición de Rubén Blades durante su presentación en Tribeca Film Festival. “Fue muy especial compartir la experiencia de mi primera película como actor junto a toda esta gente que quiero. Es una película hermosa y complicada como la vida misma. Siendo una película de cine independiente es increíble todo lo que ha logrado”, dijo el artista.

“Para los que me preguntan por qué me tomo fotos llorando jajajajaja, para que tú sepas que es normal no siempre sentirte bien”, fue la respuesta de la cantante Mehr Eliezer, a quienes la critican.