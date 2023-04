Marelissa Him estaba molesta porque recibía a cada rato llamadas por WhatsApp y resulta que eran los presos que la tenían del gasto. Lo bueno fue que no cayó en la trampa del secuestro o la de “te ganaste un premio”.

Oye, una famosa le hizo promo a una marca con los supuestos atuendos para ir a Coachella, pero lo de ella eran puros atuendos de ir a la playa. ¿Será que no se saca ese chip del surf y la cosa?

Las obras en el Teatro Nacional han sido un éxito en los últimos años, pero nos soplaron que a la última muestra no le fue del todo bien. ¿Qué, qué? Pues sí, dicen que les faltó promoción e inyección en el contenido y que todo era previsible. ¡Así tampoco!

“De amor nadie se mueres, Solo te deprimes, pierdes el apetito, te duele todo y quieres que te trague la tierra, Pero no te mueres”, fue lo que comentó el cantante Sech en su cuenta de Twitter. ¿Alguna nueva historia que nos quiera contar?

Los fanes que no compran ni un boleto

El personaje Sra Dezdy le reclamó a esos seguidores que se la pasan gritando en la calle que son fanáticos de ella y que la quieren mucho, pero a la hora de sus shows no compran ni un boleto, aunque estos solo cuesten B/.12.50. Dijo “basta”, que comiencen a apoyar el talento nacional, que vayan hoy a su evento en el Crown Casino de Hotel El Panamá, puertas abiertas a las 6:30 p.m., y no hay excusa para no asistir. ¡Advertidos!