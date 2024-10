La ganadora de la nueva edición de “La Máscara” fue Yohani Guevara, periodista del noticiero de TVN. Contó que no creía que llegaría a la final y se concentró siempre en dar el máximo para entretener a la gente.

Para terminar con ese show, quedamos parados de pestañas cuando Blanca Herrera dijo que no la llevaron de investigadora invitada porque la cambiaron por Eduardo Lim Yueng. ¡Pura intriga!

Aunque en 2023 el exguerrero Julián Torres contó que estaba comprometido, no es hasta ahora que lo ven con una chica, con la cual mantiene una relación en bajo perfil, con algunos guiños en las redes sociales. La fanaticada le sigue la pista.

Así como las artistas femeninas, Shakira, Tini, Selena Gómez, Taylor Swift y demás citan los nombres de sus exes en las canciones, una artista panameña está promoviendo su nuevo sencillo, junto a otro intérprete, y se escucha el nombre del Boza. No sabemos si es estrategia para atraer a la fanaticada, pero ya deberían usar otros recursos como profesionales de la industria. La canción no está mala, pero se siente como forzado referenciar a Boza.

No quiere saber de la Dezdy

La Señora Dezdy reveló que Fernando Broce abrió otra cuenta en redes sociales y la bloqueó. Dijo que la dejó “lu lu, lu lu”; se dio cuenta que el productor no quiere saber nada de ella. ¡Horror!

El Chef Juan Neblett estaría molesto con el elenco de La Máscara, así lo reveló Sra Dezdy en su último programa “Historias del espectáculo”. Contó que Neblett los acusa de no ayudarle a quedarse en el show; ella dijo que solo son investigadores.

A un año de adoptar a su perro Baloo, Marelissa Him mantiene la consigna de no comprar animales, sino rescatar a esos que están en peligro de calle, donde son maltratados y no tienen comida.